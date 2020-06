Acidente na via rápida em Santa Cruz faz um ferido

Um homem ficou ferido, esta tarde, na sequência de um acidente de viação ocorrido na via rápida, junto à entrada para o porto de recreio de Santa Cruz.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados para o local do acidente, ocorrido no sentido Santa Cruz-Machico, bem como os Bombeiros Municipais de Machico. A vítima foi retirada do veículo sinistrado com recurso a material de desencarceramento. O ferido acabou por ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pela corporação machiquense.

O piso molhado, devido à chuva que tem caído durante todo o dia, poderá estar na origem da perda de controlo do carro.