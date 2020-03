Duas viaturas colidiram há instantes quando ambas transitavam no túnel da Madalena/Arco da Calheta resultando apenas danos materiais nos automóveis que seguiam no mesmo sentido, um dos quais, ao que tudo indica, por distracção, não terá conseguido travar a tempo deixando que o veículo embate-se na traseira do carro que seguia à frente.

A PSP foi chamada ao local para registar o acidente e controlar o trânsito para evitar congestionamentos.