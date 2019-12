Visite o presépio do Restaurante Praia da Alagoa

O mês de Dezembro convida-o a viajar pela ilha para ver as decorações de Natal e os presépios decorados a rigor e expostos em todos os cantos e recantos da nossa Região. Na verdade, há muito para ver e apreciar por estes dias. Por isso, fica o convite para visitar o nosso Restaurante Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, onde pode apreciar de perto as nossas decorações e o nosso presépio, enquanto desfruta de uma deliciosa refeição.

O espírito natalício está em alta no Restaurante Praia da Alagoa e agradecemos à nossa equipa por ter preparado as decorações desta época especial com todo o carinho e dedicação!

Esperamos por si!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

Facebook/praiadaalagoa

