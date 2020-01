Venha provar a nossa Mista de Peixes e Mariscos

O Restaurante Borda D’Água, na vila da Ribeira Brava, é já o restaurante de eleição de muitos madeirenses e turistas, oferecendo uma paisagem relaxante e uma localização privilegiada, com acesso directo ao mar.

O nosso Restaurante, com um horário alargado das 8 da manhã até à meia-noite, apresenta-se como o local ideal para tomar um delicioso pequeno-almoço, almoço ou jantar. A nossa especialidade é a Mista de Peixes e Mariscos, um prato que conta com três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa.

No nosso menu há outros pratos que também têm sido apreciados pelos nossos clientes: lagosta terminor com salada de mango e pimentas, pargo frito com batata cozida e, claro, a típica espetada de carne de vaca. Saiba que o nosso menu é rico em sabores e combinações e há outros pratos que certamente irão deliciar o seu paladar!

Esperamos por si!

Restaurante Borda D’Água

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]

