Um rol extenso de refeições saborosas e com os paladares da nossa terra

A Marisqueira Tropicana é já um nome de referência entre madeirenses e turistas pelos bons pratos que apresenta.

Além de apostar em produtos de qualidade e sempre frescos, a Marisqueira Tropicana apresenta um menu bastante diversificado: desde pratos de marisco (lagosta, lavagante, amêijoas, navalhas e sapateira), passando pelo melhor da gastronomia regional, desde o bolo do caco, espetada em pau de louro, filete de espada com banana ou molho de maracujá, não deixando de parte pratos que privilegiam os produtos e sabores da nossa terra, como são os casos da açorda de marisco, a sopa de peixe, o misto de peixe e marisco, o arroz de marisco, as caldeiradas de peixe e ainda as cataplanas de marisco.

Há pratos para todos os gostos, a preço muito acessíveis e com garantia de qualidade e frescura, já que os produtos e o peixe são comprados todos os dias bem cedo pelo proprietário do restaurante, Ricardo Ruel.

Para acompanhar a sua refeição, dispomos de uma vasta carta de *vinhos, onde damos preferência aos que são produzidos em Portugal. Já na carta de sobremesas, a escolha também é vasta e deliciosa, mas sugerimos que prove o nosso inconfundível pudim de maracujá.

Estamos na Rua D. Carlos I, nº 43 Funchal, na Zona Velha da cidade, com horário de funcionamento de segunda a domingo, das 11h às 23h. Encerramos às terças-feiras.

Contactos:

Telf: 291 222743

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.