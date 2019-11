Um convívio de Natal junto ao mar!

Com o Natal a aproximar-se a passos largos, são muitas as pessoas que já pensam em preparar os convívios típicos da época natalícia. Juntar os amigos, a família, os colegas e os trabalhadores, tem sido prática corrente das empresas e da população em geral. Por isso e a pensar nestes convívios tão especiais, o Restaurante Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, preparou com todo o cuidado um menu recheado de pratos deliciosos. Enquanto desfruta de um jantar ou almoço de Natal com as pessoas que são mais próximas, tem como pano de fundo o nosso maravilhoso mar neste que é um espaço agradável e detalhadamente concebido para proporcionar bem-estar a todos os clientes.

Quanto aos menus de Natal, podemos dizer que voltamos a apostar na gastronomia regional e nos seus extraordinários sabores. Temos preços extremamente acessíveis para grupos. Alertamos ainda para o facto de fazermos também um buffet para grupos acima de 35 pessoas, não só para esta altura do ano, mas também para outras ocasiões que pretenda assinalar, como por exemplo festas de aniversário, casamentos, baptizados, entre outros convívios.

Para nós, é sempre uma honra servi-lo nos momentos mais marcantes da sua vida!

Peça o seu orçamento através do seguinte endereço electrónico: [email protected]

Restaurante Praia da Alagoa, sempre ao seu dispor!

Contactos:

291563255

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

Morada: Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)