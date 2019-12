The Small House prepara-se para receber o Natal!

A Ponta do Sol começa a vestir-se de cor e nós já estamos a preparar a nossa oferta natalícia para quem nos visitar nesta época.

Na semana que termina, adicionamos uma novidade à nossa garrafeira: Limontejo. Trata-se do primeiro limoncello a ser produzido em Portugal, confeccionado com os melhores limões da região do Alentejo, mantendo-se fiel à mais antiga e nobre receita de limoncello italiano.

É uma bebida doce e fresca, com sabor intenso a limão. Pode ser servido como digestivo ou acompanhamento (puro, com gelo, tónico), como também pode ser utilizado para confecção de Gin, Mojito, Caipirinha ou Espumante. O Limontejo foi-nos apresentado pela ProvAromas, uma empresa de distribuição sediada no concelho da Ponta do Sol e esta bebida é a novidade de requinte que iremos apresentar aos nossos visitantes.

Durante a semana tivemos também a oportunidade de ter formação com a Ramos Pinto na Associação Barmen da Madeira, uma experiência que nos foi proporcionada pela JMV Group. Apesar de não ser esta a nossa área principal, podemos dizer que foi uma experiência bastante enriquecedora e de elevado interesse. Aproveitamos desde já para agradecer a quem nos deu esta oportunidade, pois permite acrescentar novo valor à nossa oferta.

A semana termina com a introdução da nova edição do MADEIRADiG que iniciou ontem e irá estender-se até o próximo dia 7.

Para concluir, saiba que Câmara Municipal da Ponta do Sol já fez a apresentação da programação de Natal.

Para estar a par e saber mais sobre o que se passa no The Small House e no nosso concelhosiga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.

*Seja responsável, beba com moderação.