Terreiro reabre a 9 de Junho com nova carta

Depois de várias reaberturas na Calheta, a Savoy Signature retoma a actividade no Funchal. O primeiro espaço a reabrir portas é o Terreiro, no dia 9 de Junho, apresentando uma carta renovada.

Com um conceito gastronómico que valoriza a sustentabilidade, a nova carta do Terreiro alia as tradições da culinária regional e nacional a petiscos originais. Todos os pratos privilegiam os produtos frescos, da época, que surgem sobretudo da fazenda do chef e de produtores locais seleccionados.

“A higienização e a segurança são as nossas prioridades, por isso foram revistos e reforçados os protocolos de controlo aplicáveis à operação do restaurante para garantir um ambiente limpo e seguro. Nesta primeira fase, estamos focados no mercado interno e ansiosos por voltar a receber os nossos clientes”, afirma Alberto Serrão, um dos responsáveis do espaço.

O Terreiro estará aberto de domingo a quinta, das 11h00 às 22h00. À sexta e sábado, o encerramento é às 00h00.

Pela sua envolvência, a esplanada é ideal para a realização de refeições ao ar livre ou para petiscos ao final do dia. E para quem prefere desfrutar dos sabores tradicionais reinventados em casa, o restaurante terá disponível também o serviço de takeaway, “Terreiro at Home”.

Para celebrar a tão esperada reabertura, está previsto um momento de animação, a cargo do artista Tiago Sena, entre as 20:30 e as 23:00 horas, de dia 9 de Junho, no cenário ímpar do Terreiro.