Temos deliciosas opções vegetarianas... já provou?

É vegetariano?

Então saiba que no Sabores d’Itália, do Caniço Shopping, encontra deliciosas opções vegetarianas.

Sugerimos, como entrada, o nosso Trifolato feito com legumes salteados...uma delícia!

Para prato principal, escolha os raviolis caseiros, com vegetais, requeijão e espinafres ou então a lasanha vegetariana.

Se preferir massas, pode sempre deliciar-se com as massas de legumes salteados ou com as nossas pastas sem glúten.

Como vê, há sempre bons motivos para visitar-nos.

Aguardamos por si ao almoço e/ou ao jantar!

Contactos:

291 936 267

Facebook