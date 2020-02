Surpresas do Dia dos Namorados no Reguilha Bar

Esta noite especial é dedicada ao amor. Por isso, ainda está a tempo para usufruir das surpresas preparadas pelo Reguilha Bar para os casais apaixonados. Venha com a sua cara-metade jantar no nosso espaço e temos a certeza que não se vai arrepender! Oferecemos um delicioso fondue de chocolate para partilhar a dois! Uma tentação capaz de derreter qualquer alma apaixonada!

E como neste mês de Fevereiro celebramos também o Carnaval, já estão agendadas algumas novidades. No dia 21 teremos a “Noite Travesti”, no dia 28 uma fantástica noite de karaoke com o DJ Carlos Gomes, com início às 21 horas e que se estende até às 2 da manhã e, finalmente, no dia 29 teremos a festa do Enterro do Osso. Para garantir uma animação cinco estrelas, contamos com os melhores ritmos deste Carnaval e com a presença especial da Trupe “Fitness Team”.

Visite-nos!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.

