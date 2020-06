$!‘Roteiro’ desta sexta-feira passa pela música

- Sofia Almeida actua amanhã no jardim do Qasbah Live Music & Cocktails com o seu quarteto formado por João Freches (piano), Filipe Gouveia (baixo) e Luís Caldeira (bateria). O concerto tem início pelas 20h30 e marca o regresso à música ao vivo para essa formação musical.





- A Câmara Municipal do Funchal dinamiza hoje mais um concerto no âmbito do projecto ‘Música no Museus’. A actuação dos Triola, a partir das 19 horas, encerra o primeiro semestre do projecto e será transmitido na página de facebook do Museu Cidade do Açúcar.

O grupo musical Triola é composto por Duarte Salgado percussão, Rodolfo Cró na guitarra eléctrica e por Slobodan Sarcevic no Acordeão.