ROCK FEST – 3ª Edição

O Rock Fest está quase a chegar, falta pouco para aquela que promete ser a melhor edição desde o seu início em 2017.

É já no próximo dia 31 de outubro, em plena noite de Halloween que as tradicionais bruxas darão lugar ao ribombar da bateria e aos gemidos doa acordes das guitarras sempre no “Red”!

O Pestana CR7 em parceria com a escola de artes GIG, abrirá as suas portas ao Rock no seu estado mais puro que ditará as regras pela noite dentro.

Os cabeça de cartaz ZORG prometem “incendiar” o espaço e levar ao rubro todos aqueles que marcarem presença na 3ª edição do Rock Fest.

A banda a quem um dia a revista BLITZ apelidou de “céu em fogo” e comparou a ícones do Rock mundial como os Queen of the Stone Age ou Smashing Pumpkins é composta por Daniel Cervantes, músico compositor do teatro garagem, Miguel Costa, baterista dos Blasted Mechanism e actualmente dos The Quartet of Wah, e ainda Pedro Vargues, baixista dos Lulu Blind.

Paredes de Coura, Sudoeste, Vilar de Mouros, ou Festa do Avante, foram apenas alguns dos palcos onde a sonoridade deste power trio marcou presença.

Agora, pela primeira vez na Madeira, a referida banda, com êxitos como “FUGIR” ou “empresta-me um sonho”, promete levar ao êxtase todos os verdadeiros amantes do Rock & Roll Sónico.

De referir ainda, que inúmeras surpresas estão desde já reservadas para uma noite que se pretende épica, e que as mesmas serão reveladas com o aproximar do evento.

O Rock vai invadir a cidade do Funchal, por isso prepara-te, pois como diz o slogan da parceria Pestana CR7 - Escola de Artes GIG... “IF YOU ROCK, WE ROCK”!