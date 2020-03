Restaurante Miradouro celebra Dia da Mulher com jantar e música

E porque a mulher merece sempre o melhor, o Restaurante Miradouro apresenta uma fantástica proposta de um jantar/convívio, seguido de animação musical para os dias 7 e 8 deste mês, para que possa celebrar o Dia da Mulher em grande e tudo isto por apenas 22€.

Faça a sua reserva pelo telefone 291 742165!

Já agora e enquanto prepara o convívio com as suas amigas e familiares para as grandes noites de 7 e 8 de Março, fique a conhecer os nossos pratos do dia a 5,50€ que temos no nosso menu desta semana:

Terça-feira: Coxas de Frango no Espeto

Quarta-feira: Bife de Porco Recheado

Quinta-feira: Dobrada à Miradouro

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum

Restaurante Miradouro

Caminho do Lombo Segundo 35

9020 Funchal (junto ao Miradouro de São Roque)

Telefone: 291742165

Facebook

Aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.