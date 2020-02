Renault Captur 0.9 TCE Zen à venda por 14.400€

Este Renault Captur 0.9 TCE Zen, a gasolina, está a venda por apenas 14.400€, no Megamotor!

Uma excelente oportunidade para quem está à procura de carro ou para quem simplesmente quer trocar o seu.

Viatura estilo SUV, bem equipada de fábrica, com motor 0.9 TCE de 90 cavalos, jantes de liga leve, chave inteligente, GPS, rádio com entrada USB, Bluetooth, entre outros. Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses por mútuo acordo. Financiamento desde 180,10 euros por mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

Megamotor

Contactos:

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz, Caniço

291934107

www.megamotor.pt