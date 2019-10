Oktoberfest anima The Small House

Nesta semana, lançamos o evento Oktoberfest - The Small House 2019.

Nesta reedição deste nosso evento, convidamos os nossos visitantes ao consumo de determinadas cervejas, o que lhes valerá o acesso ao sorteio de alguns brindes, como chapéus, perucas, t-shirts ou ainda a compra da caneca personalizada do Oktoberfest. Este evento teve início na passada terça-feira e estender-se-á até amanhã e estes dias têm sido um enorme sucesso, trazendo inúmeros

visitantes e curiosos ao nosso espaço.

O Oktoberfest é um festival de cerveja, com origem em Munique, na Alemanha. Foi criado pelo Rei Bávaro, Luis I, como forma de celebração do seu casamento, em 1810. Este cerimónia, junta ainda outros produtos relaccionados com o mundo da cerveja, numa festa que dura cerca de 2 semanas e junta vários milhões de visitantes na cidade alemã.

A edição de 2019 decorreu entre os dias 21 de Setembro e 6 do presente mês. O evento é tão famoso e procurado que é recriado um pouco por todo o mundo, nesta altura.

No The Small House, optamos por adaptar o Oktoberfest à nossa casa, premiando os nossos visitantes, aquando do consumo de algumas cervejas assinaladas e mediante a participação num sorteio.

Se procura algo diferente para o seu fim-de-semana, esta pode ser uma solução divertida. Visita a Ponta do Sol, o nosso espaço, e fica a par do que por cá fazemos, em honra à maior festa de cerveja do mundo, que acontece por volta desta altura, na Alemanha.

A cerveja possui um elevado teor alcoólico. Por isso, aconselhamos o seu consumo de forma moderada e ponderada.

Para mais sobre nós, visite-nos e siga o nosso Facebook, Instagram e TripAdvisor.