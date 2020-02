O samba está de volta ao Capoeira Lounge

No dia 21 de Fevereiro, sexta-feira, o Capoeira Lounge, no Caniço-de-Baixo, promete mais uma noite de folia. Nesta festa onde o samba dá o nome ao ritmo, garantimos que a dança não vai faltar. As máscaras não são obrigatórias, mas se gosta de Carnaval invista e arrisque-se a ganhar um dos prémios para o melhor disfarce.

A festa começa pelas 20 horas com um buffet que inclui petiscos e, como não podia deixar de ser, temos os tradicionais sonhos de Carnaval. O serviço será volante, já que todo o espaço estará reservado à dança. O buffet custa apenas 15€ por pessoa com 1 caipirinha (com ou sem álcool) de oferta.

Para começar a dançar, espere pelas 21:30, hora em que as bailarinas irão convidar toda a gente para um animado samba. Mas a diversão não fica por aí, pois teremos ainda um desfile de Carnaval com prémios para o melhor disfarce individual, de grupo, e, claro, de travesti, ou não fosse esta a Noite dos Travestis. Os prémios serão, respectivamente, 1 noite no Hotel Galosol, um jantar buffet de grupo no restaurante Ondamar e uma noite no Hotel Galomar.

A cabine de som estará a cargo do DJ Flávio Mendes que promete aquecer a pista com muito samba e ritmos bem brasileiros até à 01:00.

Se ainda não sabe como vai celebrar o Carnaval, junte os amigos e comece com um samba na Capoeira. As reservas para buffet são obrigatórias através do 291 930 930 ou [email protected]

Quando: 21 de Fevereiro, Sexta-feira, a partir das 20:00

Onde: Capoeira Lounge, Caniço-de-baixo, Complexo Lido Galomar piso -2

O quê: Festa e Buffet de Carnaval (Animação: DJ e bailarinas)

Quanto: 15€ por pessoa (inclui uma caipirinha)