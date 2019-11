O Reguilha Bar celebra, hoje, o São Martinho com uma ceia tradicional, onde não faltarão as castanhas, o bacalhau, a salada e as batatas. Para além da ceia, contaremos com a presença do Dj Carlos Gomes para uma noite fantástica de karaoke que culminará às 2 da manhã. Se gosta de cantar, este é o seu momento! Faça-nos uma visita e atreva-se a mostrar os seus dotes musicais.

Aproveitamos para informar que no dia 13 de dezembro estaremos a recolher donativos que reverterão para o Centro de Actividades Ocupacionais de Santa Cruz Camacha (CAO). Se puder dar uma ajudinha, nós agradecemos! Iremos oferecer um almoço aos cinquenta utentes deste centro e gostaríamos de sublinhar que esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz que irá facultar o autocarro, permitindo que estes utentes se desloquem ao nosso espaço e retornem ao respectivo centro. Este almoço contará, também, com a presença do Grupo de Motards Unidos.

Lembramos que o nosso jantar de Natal está agendado para o dia 14 de dezembro e estamos a contar com a sua presença. Faça a sua reserva pelo 964 397 572.

Esperamos por si!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Facebook

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.