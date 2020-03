O Galo Resort celebra o Dia do Pai com voucher especial

Esta oferta do Hotel Galosol, para além de acomodação com pequeno-almoço buffet e um jantar buffet, inclui diversas experiências na natureza combinadas com actividades desportivas. Estamos a falar de acesso ao jogging matinal, diversas actividades náuticas num complexo balnear com piscina de água salgada e acesso ao mar, sessões de yoga e ainda acesso a um ginásio com mais de 60 aulas de grupo, áreas de treino, piscina interior, jacuzzi e saunas. Aqui, por apenas 60€ single ou 40€ duplo, preço por pessoa, poderá optar por uma estadia mais sport ou zen. Todos os tratamentos SPA incluem ainda 10% desconto. Ofereça uma experiência inesquecível neste dia do Pai!

Reservas: [email protected] 291 930 930

Condições: mediante disponibilidade – validade de um ano