Noite de São Valentim no Galo Resort a partir de 69,95€

O Galo Resort preparou várias ofertas para celebrar o Dia dos Namorados já no próximo mês de Fevereiro. Propomos experiências românticas para casais apaixonados com muitos pormenores e surpresas que vão fazer bater os corações mais suspeitos. As ofertas de acomodação simples começam a partir de 69,95€/casal no Hotel Galosol e a 89€ no moderno Hotel Galomar, com opção de noite extra para estender esta experiência a um longo e romântico fim-de-semana. Preparamos também pacotes à escolha com opção de jantar romântico ou massagem de casal no nosso SPA ASHOKA.

Todas as ofertas incluem acesso livre às Saunas Panorâmicas vista mar, banho turco perfumado, piscina interior aquecida, hidromassagem em Jacuzzi, bem como a todas as facilidades do resort. As ofertas foram pensadas para todos os gostos e todas as carteiras.

Reservas :

291 930 930 [email protected]