New Trend Models Agency realiza casting para evento de moda na Madeira

A New Trend Models Agency realiza, no próximo sábado, um casting para seleccionar manequins femininos e masculinos na Madeira para fazer parte do evento ‘Madeira Top Model’. A selecção será feita, no dia 8 de Março, pelas 18 horas, no Hotel Muthu Raga, no Lido. Recorde-se que, no passado sábado, decorreu a primeira fase do casting.

Os manequins femininos e masculinos deverão ter entre 13 e 30 anos, com ou sem experiência na moda, disponibilidade e gosto por esta área.

Os candidatos deverão levar para o casting, roupa justa, saltos altos, biquini ou fato de banho e o documento de identificação, sendo que os menores de idade devem se fazer acompanhar por um adulto ou possuir uma autorização assinada pelos seus encarregados de educação.

Os participantes serão avaliados por um júri ligado à moda e seleccionados 10 manequins femininos e 10 manequins masculinos. Depois, até ao final de Agosto, terão formação, actividades, apresentações e sessões fotográficas.

No total, serão premiados no ‘Madeira Top Model’ seis melhores manequins. São eles:

- Madeira Top Model 2020 Feminino

- Madeira Top Model 2020 Masculino

- Top Model Fotografico Feminino

- Top Model Fotografico Masculino

- Top Model Promotor

- Top Model Popularidade