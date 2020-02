O Restaurante Borda D’Água está a organizar uma festa espectacular no âmbito do já tradicional Enterro do Osso. Por isso, não pode faltar ao evento que está agendado para dia 29 de Fevereiro, pelas 21h:30.

A animação não vai faltar! Teremos música ao vivo com Pedro Freitas e Stand Up Comedy com o JPRamos.

Faça-nos uma visita, ouça boa música e solte uma boa gargalhada!

Restaurante Borda D’Água

Contactos:

291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook