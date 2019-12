Música ao vivo, gastronomia e muito mais para descobrir este fim-de-semana na FNAC

Consulta aqui a nossa programação:

Música ao vivo

FRANCO

Newdawn

04 QUA 19h00

Por ocasião do grande concerto ao vivo a acontecer no dia 20 de dezembro no Fórum Machico, o artista tem encontro marcado com o público na FNAC. Oportunidade para ouvir alguns temas em acústico.

Apresentação de livro e momento gastronómico:

RECEITAS CELESTIAIS DOS AMIGOS DOS JESUITAS

Por Imprensa Académica

07 SÁB 17H00

Participa nesta conversa em jeito de diálogo descontraído onde marcará presença a coordenadora da obra Ana Isabel Portugal, entre outros convidados. No final do evento haverá um momento de degustação com algumas das receitas do livro. Não percas!

Apresentação/Workshop

MASTERCLASS GLAM PALLETE DOUGLAS

Por Nádia Ferreira Makeup Artist

08 DOM 16h00

Nesta evento especial para o Natal, serão reveladas várias dicas e opções de maquilhagem para a época que se avizinha.

Lançamento de Livro

MARA, A MENINA DE BOCA DOCE

Livro de Alison Jesus

13 SEX 19H00

Descobre a história da menina Marta e do avô Zé, ambos apaixonados por doces. Uma verdadeira lição de vida, na medida em que uma alimentação saudável é uma preocupação obrigatória nos dias de hoje.

Lançamento de Livro

O ORÁCULO SAGRADO DA DEUSA

Livro de Patrícia Jarimba, apresentado por Sandra Neves

14 SÁB 17H00

Patrícia Jarimba está de regresso à escrita com um livro que aprofunda os mistérios do sagrado feminino, acompanhado de um oráculo exclusivo de 54 cartas para entrar em contacto com a Grande Deusa e solicitar a sua intervenção em todos os aspetos da vida.

Lançamento de Livro

GURUS DE PALMO E MEIO

Livro de Rita Aleluia, apresentado por Sofia Relva e Leda Pestana

14 SÁB 19H00

O mais recente livro da autora apresenta uma nova forma de nos relacionarmos e conectarmos connosco e com os nossos filhos. Uma proposta repleta de amor incondicional, porque só nós sabemos o que é mais adequado para a nossa família.

Músicas Natal ao vivo

CHARAMELAS

15 DOM 15H30

A Fnac recebe um mini concerto de Natal com vozes dos alunos, docentes e não docentes da EB1/PE/Creche Eng. Luís Santos Costa – Machico.

Músicas Natal ao vivo

FELIZ NATAL NA FNAC

Por Dance Flavourz

15 DOM 17h00

Junta-te à festa de Natal desta escola de dança Dance Flavourz e deixa-te contagiar pela magia desta época festiva.

Música ao vivo

PEDRO FREITAS

18 QUA 19h00

Não deixes de marcar presença na estreia a solo de Pedro Freitas. Será um showcase ao som do piano e da voz, com direito a um tema original!

Apresentação de livro

KIRYU CHIRYO: O MÉTODO FÁCIL E PRÁTICO PARA SE MANTER SAUDÁVEL

Livro de Francisco Castro, apresentado por Carlos Pestana Pereira

20 SEX 18H00

Por ocasião da sua passagem pelo Funchal, o autor tem encontro marcado com o público para apresentação do seu mais recente livro. Será um evento especial e complementado pelas sonoridades do violoncelo, da guitarra portuguesa e da guitarra clássica.

Apresentação de livro

DAR A VOLTA

Livro de Filipa Jardim da Silva

28 SÁB 17H00

Assente em ciência e prática clínica, este é um livro fundamental para criar mudanças positivas, sólidas e duradouras na vida de todos nós.

Apresentação de livro

MIACOACH

Livro de Eliana Ribeiro

29 DOM 16h00

Descubra um instrumento motivacional que é muito mais do que uma possível lista de tarefas. Espaço para planear os livros que pretende ler, traçar objetivos para cada dia, semana e mês, atingindo, assim, as metas pretendidas e ao mesmo tempo financeiras. A ação conta com a presença de Corina Bachmeier, Leonardo Gonçalves e Marina Ribeiro.