Mês de Novembro em grande, no The Small House

Apesar do frio ainda não se ter apoderado dos nossos dias e noites, já temos na nossa garrafeira as cervejas da época, mais encorpadas e robustas, petiscos que começam a anteceder o Natal, noites que começam mais cedo e o ambiente, por cá, é cada vez mais aconchegante.

O mês de Novembro traz-nos isto, mas também alguns eventos culturais, como o MadeiraDIG, um evento marcado para o próximo dia 29, entre a Casa das Mudas, na Calheta, o

Centro Cultural John dos Passos e Estalagem da Ponta do Sol, no concelho referido por último. Teremos também as sessões de “Encontro Com O Cinema”, às sextas-feiras, no referido Centro Cultural, e “Música Nas Capelas”, quinzenalmente, na Capela de São Sebastião (junto aos CTT).

Na passada semana, e para terminar o mês de Outubro, estivemos em Portugal Continental em conversações e formação com entidades relacionadas com o mundo do vinho e da cerveja. Aproveitamos, desde já, para anunciar que brevemente chegarão novidades ao The Small House.

Na próxima semana, teremos outras histórias para lhe contar sobre a nossa casa.

