Menus de Natal no Restaurante Atlantis

Nesta quadra especial, o Restaurante Atlantis, no Caniço de Baixo, preparou menus​ especiais de Natal inspirados nos típicos sabores da época festiva. São três as propostas​ diferentes, com valores a partir de 25€ por pessoa, aos quais pode adicionar um​ aperitivo ou serviço de bar aberto. Pode optar por um menu mais simples com opção​ de carne ou peixe ou, então, um menu completo, já com bebidas da casa incluídas, por apenas​ 36,5€.​

Menus especiais de Dezembro, excepto dias 24, 25 e 31.​

Restaurante Atlantis​

Complexo Balnear Lido Galomar, piso – 3, Galo Resort Hotels​

Reservas: 291 930 930, [email protected]