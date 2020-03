Mega Hits sugere ‘Home Shake It Sessions’ para pôr tudo a mexer

Depois do sucesso das ‘Home Music Sessions’, a Mega Hits apresenta as ‘Home Shake It Sessions’

Estar em casa, não quer dizer parar de mexer, por isso, preparou os melhores moves de sempre com Blaya, Bruno Abreu, Nuno Neves, o Crossfit de Almada, entre outros.

Depois de ter inovado, levando concertos de vários artistas através do Instragram, com as ‘Home Music Sessions’ (Carolina Deslandes, Agir, Bárbara Bandeira, Ella Nor, Biya, Ivo Lucas, entre outros), a Mega Hits leva agora muita energia, movimento e atitude positiva aos seus ouvintes.

‘HomeShake it Sessions’

Blaya - 21 Março 14h sábado - pack bundas

Abreu - 23 Março segunda 19h - Hip Hop

Crossfit Almada - 21 março sábado 12h

Nuno Neves - 22 março domingo 18h - treino funcional