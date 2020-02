Já provou o delicioso bacalhau do Restaurante Miradouro?

Visite o Restaurante Miradouro, no Sítio do Lombo Segundo, junto ao Miradouro de São Roque no Funchal, e delicie-se com o melhor bacalhau na brasa que alguma vez já provou. Um prato simples, mas obviamente com sabor a tradição.

E se à hora do almoço estiver inclinado para outros sabores, texturas e cores, opte pelo nosso prato do dia, por apenas 5,50€.

Estes são os pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Frango no Churrasco

Quarta-feira: Alheira de Caça

Quinta-feira: Bacalhau à Gomes Sá

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum.

Estamos abertos de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Telefone: 291742165

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook.