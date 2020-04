iServices na Madeira com serviço de recolha e entrega ao domicílio gratuito

Com o objectivo de minimizar potenciais riscos associados à Covid–19, a iServices, empresa nacional na reparação de equipamentos de telecomunicações e informática, implementou um Plano de Contingência para manter a operação da Loja iServices no Funchal com horário alargado.

A marca vem agora anunciar que disponibiliza o serviço de recolha e entrega ao domicílio de forma gratuita para toda a ilha da Madeira.

A iServices realça que “antes de qualquer reparação, realiza sempre um diagnóstico gratuito e sem compromisso”.