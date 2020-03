Georgina Rodriguez, a companheira de Cristiano Ronaldo, aproveitou o bom tempo que se faz sentir na Madeira, onde está desde o início de Março, para passear pelas ruas do Funchal com os filhos mais novos do craque madeirense, os gémeos Eva e Mateo, assim como Alana Martina.

Georgina fez-se acompanhar por um segurança e uma das amas que trabalham para a família. O passeio fez-se de acordo com as recomendações das autoridades, mantendo a devida distância de segurança entre cada um deles.