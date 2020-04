Faça compras no supermercado Sabores da Ilha e receba uma máscara ou um desinfectante

O Supermercado Sabores da Ilha, no Sítio dos Reis Magos, Caniço, irá doar, este fim-de-semana, uma máscara ou um desinfectante alcoólico de 750 ml para superfícies e equipamentos a todos os clientes que efectuem compras no valor de 29.95€, salvo ruptura de stock.

No caso de já ter adquirido estes artigos, apelamos à sua solidariedade! Deposite os mesmos na nossa caixa solidária para que possamos ajudar as pessoas mais necessitadas. Neste âmbito, aproveitamos para informar que desenvolvemos uma parceria com a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e iremos apoiar a população local com cabazes que incluem bens de primeira necessidade.

Saiba que continuamos a vender cabazes no valor de 25 euros, com produtos hortofrutícolas pelos diferentes concelhos e iremos manter a mesma dinâmica. Este sábado a distribuição será feita pelo concelho do Funchal, sendo que na segunda-feira será no concelho da Calheta, terça-feira São Vicente e Porto Moniz, quarta-feira Ponta do Sol e Ribeira Brava e na quinta-feira Câmara de Lobos. Pode fazer o seu pedido única e exclusivamente através do seguinte número de telefone 291091788.

Preparamos, especialmente para si, um novo cabaz pelo mesmo valor, sem custos adicionais de deslocação, que inclui uma unidade de couve repoulho; 1 unidade de alface; 1 kg de abóbora; 1 kg de tomate; 1 kg de banana; 1 saquinho de segurelha; 1 kg de brócolos do Faial; 2 kg de batata nova de Santana; 3 kg de batata-doce cenouro do Porto Moniz; 1 kg de cebola do Caniço; 1 kg de laranja; 1 kg de maça; 500 gr de agrião ou 500 gr de limão.

Consuma o que é nosso!

Ajude-nos a ajudar os agricultores da Madeira.

Nota: O cabaz anteriormente publicitado por nós pode ainda ser requisitado.

Saiba mais em: https://www.facebook.com/Supermercado-Sabores-da-Ilha-104803181161181/

.

Supermercado Sabores da Ilha

Contactos:

291091788

Facebook:

https://www.facebook.com/Supermercado-Sabores-da-Ilha-104803181161181/

Morada: Edifício Tamariz, Bloco C e D, Reis Magos, Caniço