Especial Carnaval em Veneza

A festa carnavalesca de Veneza tem a duração de 10 dias. Durante as noites, realizam-se bailes em salões e desfiles pela cidade. É comum o uso de trajes característicos do século XVIII, máscaras nobres, caretas brancas com roupa de seda negra e chapéus de três pontas. Desde 1979 que foram sendo somadas outras cores aos trajes, embora as máscaras continuem a ser brancas, prateadas e douradas.

Itinerário:

1º DIA – LISBOA / VENEZA

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida para formalidades de embarque. Saída em voo regular da TAP Portugal com destino a Veneza. Transporte ao hotel seleccionado. Alojamento.

2º E 3º DIA – VENEZA

Pequeno-almoço no hotel. Dias livres. Alojamento no hotel seleccionado.

4º DIA – VENEZA / LISBOA

Pequeno-almoço. Transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular da TAP Portugal com destino a Lisboa ou Porto.

FIM DA VIAGEM

Preço desde € 695,00* por pessoa

Opcional: Jantar buffet e baile de Carnaval no Hotel Principe no dia 23 Fevereiro: Eur 80 por pessoa.

*Inclui: Passagem aérea, classe económica em voos regulares da TAP Portugal de Lisboa com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg; transporte aeroporto/hotel/aeroporto; 3 noites de alojamento no hotel seleccionado em regime de alojamento e pequeno-almoço; seguro viagens - capital de € 15,000; Iva, taxas hoteleiras de turismo e serviço; taxas de aviação no valor de 165€ (Lisboa).

Nota: Os valores das taxas de aviação (de aeroporto, de segurança e de combustível) à data de impressão do programa estão sujeitos a reconfirmação.

Não inclui: Outros serviços não mencionados no itinerário; suplementos; taxas de cidade, a pagar localmente no valor de 4,50€ por pessoa/noite (sujeito a alteração).

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt