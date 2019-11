Encomende as suas iguarias de Natal na Panigolden!

Com o Natal à porta, é claro que toda a gente quer ter à mesa as melhores iguarias de Natal para presentear a família e os amigos com tudo aquilo a que têm direito: broas, bolos de mel, pão de jamón, o famoso tronco de Natal e, a pensar um bocadinho mais à frente, o típico bolo-rei!

Obviamente, nem todos terão a oportunidade nem o tempo necessário para poder confecionar tudo isto, por isso mesmo a Panigolden já pôs as mão na massa e já começou a preparar os doces típicos desta quadra para que não lhe falte nada neste Natal!

Pode fazer as suas encomendas através do nosso número de telefone 291622415 ou então, se preferir, pode fazer-nos uma visita e encomendar pessoalmente!

Ao seu dispor, temos uma equipa dedicada e empenhada em servi-lo bem e a apresentar-lhe sempre os produtos mais frescos e com a qualidade que tanto nos distingue!

Panigolden

Contactos:

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook

Aberto todos os dias das 7h às 21h.