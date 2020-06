Criada num dos destinos turísticos mais cobiçados e visitados do Mundo, o Arquipélago da Madeira, direcciona essencialmente a sua actividade aos profissionais da hotelaria e restauração, criando programas e acções extremamente focados na actividade, reflectindo-se na própria formação e na aplicação prática dos conteúdos leccionados, por parte dos formandos no desenvolvimento das suas funções, resultando numa capitalização da performance dos Recursos Humanos na prestação do serviço ao cliente, sobretudo estrangeiro, prática aplicada ao cliente particular, ajustando o programa e formação de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo.

Especializada em formação de línguas, a Mais Fronteiras fez do alemão o seu estandarte, passando pelo inglês, francês, italiano, russo e português, no leque dos idiomas disponíveis para aprendizagem.

“A Laura da “Mais Fronteiras” veio criar uma nova e agradável rotina nas segundas-feiras da Quinta do Furão, de uma forma descontraída, bem humorada, muito paciente (eu também sou aluno e sinto-me brutalmente culpado), mas ao mesmo tempo extraordinariamente eficiente, vai, quase sem darmos por isso, nos dotando desta importante ferramenta que é comunicar na língua de Goethe.” Pedro Milheiro da Costa- Director Hoteleiro

https://www.facebook.com/maisfronteiras1/