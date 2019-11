E que tal uma escapadinha a Marraquexe?

Marrocos, terra de contrastes, fica localizado na região do Magrebe, no norte de África. Muito diverso na sua geografia, caracteriza-se por um interior montanhoso que contrasta com grandes extensões de deserto e um longo litoral que se estende ao longo do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo.

Apesar de estar tão próximo, apenas a cerca de 2 horas de avião, aqui descobre-se uma realidade muito diferente da que vivemos na Europa. Por isso mesmo, atreva-se a descobrir a vibrante e cosmopolita “Cidade Vermelha”, a deixar-se levar pelos seus cheiros, cores e sons tão característicos. Não pode partir sem explorar a labiríntica zona histórica e a medina ou sem se render ao exotismo dos fascinantes souks. Os longos dias terminam de uma forma perfeita, se der o merecido descanso a si próprio, ao desfrutar do típico banho turco árabe ou hamam.

O chá de menta é sempre um pretexto para um bom momento de convívio. Servido frio ou quente, é de facto, a bebida mais consumida. Mas este é só um começo, a gastronomia local tem sabores únicos, as especiarias são utilizadas em grande quantidade e é fácil descobrir aromas a canela, açafrão, cominhos e gengibre, entre outros. Um dos pratos mais típicos é o cuscuz e as “tajines” são usadas para se preparar ao vapor saborosos pratos como frango com limão, cordeiro ou legumes.

Para quem quer descobrir um pouco mais de Marrocos, prepare-se para o contraste com as montanhas cobertas de neve, localizadas a norte, enquanto, um pouco por todo o lado, descobre medinas e paisagens de tirar o fôlego.

Destaque ainda para Fez, a mais antiga das cidades imperiais. Enquanto deambula pelas ruas estreitas e observa as cores únicas da cidade, desfrute do ambiente e prepare-se para as compras, uma vez que encontrará inúmeras lojas onde pode adquirir excelentes peças, a bom preço. Agadir, Casablanca, Rabat e Tanger, são locais a não perder, que o vão transportar para outros mundos. Alguns deles, já povoam o seu imaginário.

