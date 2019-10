E que tal um pãozinho quente logo pela manhã?

Se tem por hábito acordar cedo e não dispensa um bom café da manhã, recomendamos uma vista à Panigolden!

Aqui, além de ser muito bem atendido, irá encontrar produtos sempre frescos e de máxima qualidade!

Temos uma imensa variedade de pão e de bolos que, certamente, irão corresponder às suas expectativas. Há muito por onde escolher: pão integral, de cereais, o saboroso pão de Mafra, pão com passas e nozes, milho, alfarroba, baguetes, pão de hambúrguer, brioches e ainda os deliciosos croissants integrais e folhados. E quando reparar nos bolos, temos a certeza, que os seus olhos irão percorrer todos os tabuleiros com as diversas especialidades! Temos bolos com e sem creme, folhados simples, de todas as cores e feitios. Difícil será escolher!

Para acompanhar, sugerimos um bom café , um chá, ou um sumo natural.

E como o natal se aproxima, aproveitamos para informar que também fazemos bolos de mel, grandes e pequenos.

Estamos no o Centro Comercial Canicentro Golden, no centro da cidade do Caniço, e perto da escola do 1º ciclo local.

Aberto, todos os dias, das 7h às 21h.

Visite-nos!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook