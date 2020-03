Já tem planos para Novembro? E que tal um cruzeiro pela América do Sul a bordo do recentemente renovado ms Westerdam?

Com partida a 12 de Novembro, esta viagem de 16 dias começa com o voo Lisboa / Buenos Aires e embarque no ms Westerdam no dia seguinte.

A partir daí o cruzeiro descerá ao longo da costa da Argentina subindo depois pela costa chilena com passagem por Montevideu/Uruguai, Stanley/Ilhas Malvinas, Estreito de Magalhães, Punta Arenas/Chile, Ushuaia/Argentina, Cabo Horn, Canal Sarmiento/Patagónia, Fiordes Chilenos, Puerto Mont e desembarque em Santo António seguido de transfer para o aeroporto de Santiago do Chile e embarque em voo (com escala) de regresso a Lisboa.

O preço por pessoa em camarote duplo varia consoante a categoria começando em 2 650 € para cabine dupla interior categoria L, 2 950 € para cabine dupla exterior janela categoria F e finalmente 3 290 € para cabine dupla exterior com varanda categoria VD.

Esta viagem inclui passagens aéreas Lisboa/Buenos Aires e Santiago do Chile/Lisboa com bagagem de porão até 23kg, transferes aeroporto/navio/aeroporto, cruzeiro de 14 noites em regime de pensão completa de acordo com o camarote duplo escolhido, taxas portuárias, de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações), taxas de serviço e seguro de viagens Platinium.

Não estão incluídas no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, gratificações, excursões em terra, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]