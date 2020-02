Cruzeiro Fiordes Míticos

O que é que vai fazer no Verão? E que tal embarcar num cruzeiro por alguns dos mais fantásticos fiordes do norte da Europa?

Com partidas a 31 de Maio, 12 e 26 de Julho e 9 de Agosto, esta viagem de 15 dias começa com embarque em voo TAP até Londres para a partida do Norwegian Star desde Southampton. A partir daí o percurso incluirá Paris (França), Edimburgo (Escócia), Geirander e Hellesyt (Noruega), Akureyri, Reiquiavique (Islândia), Belfast (Irlanda do Norte), Dublin (Irlanda), e chegada de novo a Shouthampton/Londres para embarque de regresso a Lisboa.

De notar que na partida de 31 de Maio Geirander e Hellesyt são substituídos por Seydisfjordur (Islândia) e Greenock (Escócia) e que na partida de 12 de Julho Paris, Le Havre é substituído por Bergen e Alesund (Noruega).

O preço por pessoa será 2 485€ para cabine dupla interior categoria IX, 3 335€ para cabine dupla exterior janela categoria OB e 4 435€ para cabine dupla com varanda categoria BD.

Esta viagem inclui passagens aéreas Lisboa/Londres/Lisboa em voo TAP com bagagem de porão até 23kg, transferes aeroporto/porto/aeroporto, cruzeiro de 15 dias de acordo com o camarote duplo escolhido com pensão completa, taxas portuárias, de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações), taxas de serviço e seguro.

Não estão incluídas no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, gratificações, excursões em terra, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]