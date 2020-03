Conheça as propostas para se divertir na Madeira no ‘Roteiro’ desta sexta-feira

- Exposição ‘Desse Lugar’, da autoria da fotógrafa Micas Fernandes, que abre hoje, pelas 18 horas, na Restock Galeria/Gallery, na Rua do Hospital Velho, Funchal.

- O Palheiro Nature Estate apresenta um jantar vínico, através da Pérola dos Vinhos, pelas 19h30, no restaurante Palheiro Golf Clubhouse, com a presença do enólogo e engenheiro Nelson Rolo dos vinhos Ervideira.

- ‘Tapas & Wine’, no Iris Lounge & Music Bar, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- O Portal das Artes, na Rua do Esmeraldo, Funchal, acolhe a exibição do filme ‘O Professor - Mr. Holland’s Opus’, pelas 20 horas, no âmbito do Cine Gaia.

- Palheta Jazz Trio, formado por João Pedro Coelho (piano), Romeu Tristão (contrabaixo) e Nemanja Delic (bateria), dá concerto, às 23 horas, no Scat. No sábado há nova actuação à mesma hora e no mesmo local.

- A discoteca Copacabana enceta mais uma Ladies Fever com entradas gratuitas com oferta de três bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. Na cabine estará o DJ Luís Gonçalves. Já pelo Garden há música electrónica com Michael C.

- Rubrica ‘Wax On Wax Off’ no Barreirinha Bar Café com Diogo Freitas.

- ‘Etiquette Portuguese’ no Mini Eco Bar com Rodrigo Portugal e Vítor Batista.