Conheça as propostas de diversão na Madeira no ‘Roteiro’ desta quinta-feira

- Estreiam nos cinemas do Funchal a fita de animação ‘Academia Cranston: Cenas Monstruosas’, o drama ‘O Caminho de Volta’, a película de terror ‘Inner Ghosts – Fantasmas Interiores’ e o filme de acção ‘Bloodshot’.

- Carina Mendonça inaugura a exposição ‘Identidades: mecanização do ser’, às 19 horas, na galeria no Centro Cultural Anjos Teixeira.

- Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two- Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira, no Funchal. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

- Noite do videojogo ‘Dr. Why Madeira’, às 20h30, no Reguilha Bar, Caniço, Santa Cruz.