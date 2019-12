“Christmas Party”, este sábado, no ReguilhaBar!

Amanhã, todos os caminhos vêm dar ao Reguilha Bar, na Zona da Atalaia, no Caniço, para a melhor “ChristmasParty” de sempre!

Contamos consigo, a partir das 21h, para fazer a festa connosco. A música não irá faltar e estará a cargo do nosso Dj convidado, o Carlos Gomes! E se gosta de cantar tem motivos mais do que suficientes para se juntar a nós, no karaoke. Teremos todo o gosto em ouvi-lo. E para que a noite tenha outro sabor, pode sempre pedir um dos nossos picados de carne ou marisco, vai ficar simplesmente deliciado!

E porque estamos em clima de festa, aproveitamos para informar que temos uma tenda para alugar com 10 m de comprimento e 5 de largura, 6 portas de entrada e 5 de saída. Assim não há desculpas para não organizar aquela “party” com que tanto sonhou!

Aproveitamos ainda para desejar Festas Felizes a todos os nossos colaboradores, amigos e clientes e um Próspero Ano Novo!

Reguilha Bar

Contactos:

964 397 572

Facebook

Estamos no Caniço de Baixo, na zona da Atalaia.

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã.