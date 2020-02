Carnaval by Pestana CR7

O Carnaval chegou! Por isso, venha divertir-se connosco, dê largas à fantasia, mascare-se com o seu melhor sorriso, solte o folião que há em si, e celebre com pompa e aparato a época mais vibrante do ano.

No Pestana CR7 o mote é pura diversão, vamos aproveitar em grande estilo porque a noite promete e a folia vai invadir a cidade.

E como ninguém se diverte de barriga vazia convidamo-lo a chegar mais cedo, a instalar-se confortavelmente no seu Spot favorito, e a deliciar-se com um dos nossos super Burguers ou com uma das nossas Pizzas de assinatura.

Mas se é daqueles que gosta de passear pela promenade e observar toda a azáfama carnavalesca, não se preocupe, também pensámos em si pois na nossa barraquinha Grab&Go encontrará tudo o que o seu estômago necessita.

E para todos aqueles que pretendam desfrutar de um acesso mais privado a um festival de cor, musica e dança, as portas do nosso Rooftop abrirão às 19h30!

Já está à espera que amanhã chegue rápido? Bom, até lá...

Sorrisos sem máscaras para todos.

Entrada Rooftop (Lugares limitados)– 20€ Pax (1 bebida incluida, Água, Refrigerante, Cerveja, Flute de Espumante).

Reservas - 291 140 480

- [email protected]