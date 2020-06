Bodyboard para desconfinar

O bodyboard tem sido um desporto que tem ganho relevo na Região. Nesta altura de desconfinamento os madeirenses têm procurado novos desafios ao ar livre e apanhado ondas nas praias de Machico, Seixal e Porto da Cruz.

Mónica Viveiros, proprietária da empresa MadSea, informou que os interessados podem se inscrever através das redes sociais ou entrar em contacto consigo através do número 966107010.

As aulas têm uma duração de aproximadamente duas horas dentro de água e a praia é escolhida conforme as marés.

Os interessados têm apenas de levar fato de banho, toalha e chinelos. “Temos as pranchas, temos os fatos e os pés de pato que são aquelas barbatanas mais pequenas e o preço das aulas também inclui os seguros obrigatórios”, explicou, referindo ainda que há um transporte que parte do Funchal mas que é limitado.

Quanto à aula, começa com uma explicação aquando da distribuição do equipamento e na areia é feita uma breve explicação sobre questões de segurança dentro de água e uma demonstração da posição inicial da prancha. Dentro de água é só colocar em prática o que foi feito na areia e os instrutores vão ajudando cada um a apanhar as ondas.

Mónica Viveiros relembra que nesta altura de pandemia foi feito um plano de contingência. As pessoas têm de usar máscara na carrinha e cada um fica separado por dois metros na areia e dentro de água. O equipamento individual não é partilhado e é sempre lavado com sabão.