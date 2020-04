Autarquia do Funchal e projecto ‘Dança com Sabores By Francis’ disponibilizam aulas on-line para a comunidade

A Câmara Municipal do Funchal e o projecto ‘Dança com Sabores By Francis’ disponibilizam, a partir de Maio, diversas aulas para entreter as pessoas neste período de quarentena e de isolamento social.

As aulas são transmitidas em directo para a página de Facebook criada para o efeito, em ‘Dança com Sabores By Francis’.

Estas aulas já decorriam antes da pandemia covid- 19 para a comunidade sénior, sobretudo nos ginásios municipais. No entanto, e com o objectivo de envolver todos, os organizadores decidiram estender o projecto à comunidade em geral, incluindo os emigrantes que estão radicados em diversos países.

Saiba mais pormenores na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Eis a lista de aulas:

Segunda-feira

10 horas - Belly/Bollywood com Yvonne

16 horas - Dança com Sabores com Francis

Terça-feira

10 horas - Latino ShowGirls com Yvonne

16 horas - Danças de Salão

Quarta-feira

10 horas - Yoga com Desire

10h30 - LBT com Francis

15 horas Maquilhagem com Marina

16 horas Ballet para Adultos com Alejandra

Quinta-feira

10 horas LBT com Francis

15 horas Comida com Lucília Coutoure

16 horas KDF com Yvonne

Sexta-feira

10 horas Costura com Amélia

16 horas Dança com Sabores com Francis

17 horas Modelos by Mónica Dias

Todos os dias, Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, dará dicas de moda através de várias publicações na página. O mesmo acontece com Eleonor Aveiro, filha de Elma Aveiro e sobrinha de Ronaldo, que dará dicas de passerelle para adolescentes.