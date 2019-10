As deliciosas iguarias do Citrus Bar!

Com um conceito original e com propostas realmente únicas e deliciosas, o Citrus Bar é um local de paragem obrigatória!

Todos os dias apresentamos novidades sempre a pensar no melhor para os nosso clientes.

E como é fim-de-semana, que tal provar algo doce?

Veja as nossas sugestões:

-As nossas famosas queijadinhas de queijo fresco e laranja que provam que a simplicidade é o segredo para um sorriso;

-A nossa deliciosa e delicada tarte de côco, com um recheio único com uma textura aveludada e cheia de sabor;

-E a mais recente novidade: cheesecake de Oreo! O maravilhoso cheesecake, onde se destaca o sabor das insubstituíveis bolachas Oreo, com o subtil toque do queijo Philadelphia e a explosão da ganache de chocolate negro, fazem com que esta iguaria seja equilibrada, subtil e cheia de estilo.

Ficou com água na boca?

Faça-nos uma visita!

