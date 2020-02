As deliciosas combinações do Restaurante Praia da Alagoa

Situado na Frente Mar do Porto da Cruz, em frente ao Engenho do Norte, o Restaurante Praia da Alagoa dispõe de um espaço muito agradável, onde poderá degustar algumas das maravilhas da nossa gastronomia.

Junto a uma praia onde a prática do surf é recorrente, temos ao seu dispor a nossa ampla esplanada, transformada num local convidativo para relaxar enquanto aprecia um dos nossos saborosos batidos, ideais para reforçar energias. No rol de bebidas saborosas, temos ainda a nossa famosa nikita, as caipirinhas, os mojitos e uma grande variedade de cocktails para todos os gostos. E para os dias em que precisa de algo doce, reconfortante e quentinho, delicie-se com o nosso chocolate quente, espesso e cremoso.

Aproveite que o fim-de-semana está aí e faça-nos uma visita!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255