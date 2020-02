As nossas portas encontram-se abertas para o AMOR que pode e deve ser demonstrado, acarinhado e semeado, e é nesse sentido que o Pestana CR7 convida todos os seus clientes e amigos a vir celebrar o Amor na nossa companhia.

Neste 14 de Fevereiro reserve a sua mesa no Hotel mais trendy da cidade, traga a sua alma gémea e delicie-se com o nosso menu de São Valentim polvilhado com uma mão cheia de ternura e devoção.