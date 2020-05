Academia de Línguas vai ensinar online no Porto Santo

Há muitos anos que a Academia de Línguas da Madeira tem a aspiração de chegar à ilha vizinha do Porto Santo. Na impossibilidade de o fazer fisicamente, vai começar, já a partir do próximo mês, a disponibilizar cursos online. Desde a sua fundação, no já distante ano de 1977, a Academia de Línguas da Madeira (ALM) construiu uma história de sucesso. Um percurso de 43 anos que não foi isento de dificuldades e obstáculos, sempre ultrapassados pela força e espírito de equipa da “família ALM”.

De facto, graças à dedicação e profissionalismo dos seus professores e funcionários, sob a liderança determinada e inspiradora da sua diretora, Gabriela Oliveira, a ALM ocupa hoje um merecido lugar de destaque, como a mais antiga e prestigiada escola de línguas da RAM. As sucessivas gerações de alunos que a frequentaram continuam a guardar esta instituição num cantinho especial das suas memórias, reconhecendo-lhe um contributo inestimável na sua formação pessoal, social e humana.

Contudo, a antiguidade não é sinónimo de imobilidade. Os constrangimentos causados pela pandemia de COVID-19 foram encarados como mais um desafio a vencer. Com tenacidade e esforço, a “família” uniu-se na adaptação a esta nova realidade: a ALM foi dos primeiros estabelecimentos de ensino regionais a ministrar aulas através de plataformas digitais, proporcionando aos seus alunos um acompanhamento que pouco ou nada fica a dever às aulas em ambiente real.

É neste cenário que a ALM decidiu lançar-se em mais uma aventura: a partir de 01 de junho, vai dar início a uma série de cursos online, especialmente direcionados a residentes no Porto Santo. Todos os interessados são bem-vindos, independentemente da sua idade, escolaridade ou situação profissional. Serão dadas condições especiais a cidadãos desempregados ou em situação de “lay-off”.

É este o convite que a ALM faz aos porto-santenses: “aproveitem as oportunidades nos momentos de dificuldade. Venham juntar-se à nossa família.”

“I jump off the bridge and build my wings as I fall down” – esta é a citação favorita e lema de vida de Gabriela Oliveira, Diretora-Executiva da ALM.

Se não entendeu esta frase, de que é que está à espera para se inscrever?

Telefone: 291 231 069

email geral - [email protected]

Inscrições: https://alm-madeira.com/cursos/inscricoes/