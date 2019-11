À procura do lugar perfeito para tomar o seu café da manhã?

Costuma-se dizer que é de manhã que se começa o dia e não poderíamos estar mais de acordo!

Não há prazer maior na vida do que acordar cedo e tomar um belo café da manhã. Vai revitalizar, com certeza, o seu corpo e até a sua alma!

O convite está feito: venha à Panigolden! Teremos todo o gosto em servi-lo!

A juntar ao seu café da manhã sugerimos uma torrada simples ou com manteiga ou então uma sandes de queijo, fiambre ou de delícias do mar. Você escolhe o pão que deseja e temos uma oferta muito vasta: integral, de cereais, com passas e nozes, milho, alfarroba, baguete ou pão de Mafra.

Temos também brioches, croissants integrais e folhados.

Se se sentir tentado, prove um dos nossos bolinhos. Temos vários, de diversas formas, cores e sabores, com e sem creme, folhados simples e isto sem esquecer as nossas sobremesas!

Faça-nos uma visita e ganhe energia para viver o seu dia!

Estamos no Centro Comercial Canicentro Golden, bem no centro da cidade e perto da escola do 1º ciclo local.

Panigolden

Aberto, todos os dias, das 7h às 21h

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook