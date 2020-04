A DS CRÉDITO FUNCHAL ajuda as famílias madeirenses a POUPAR !

COMO O PODEMOS AJUDAR?

O Crédito Habitação é um produto em que tipicamente é possível poupar muito dinheiro em juros. Bastará uma pequena negociação no spread, e/ou nos produtos que estão associados ao crédito contratado e tendo em conta , normalmente, prazos bastante alargados desse financiamento, a poupança será inevitável.

Porém, não é fácil negociar as melhores condições para o crédito habitação. É um processo demorado, burocrático e que implica muito esforço, paciência e conhecimento de um profissional da área que possa servir os interesses do seu cliente. A DS CRÉDITO FUNCHAL faz este trabalho por si – sem custos!

Procuramos o banco que oferece as melhores condições de mercado e dependendo do cliente, podemos sugerir inclusivamente uma redução no prazo, e , ainda assim ficar a pagar uma prestação mais baixa. Tudo isto, graças a uma boa negociação com o banco. Pois ao termos acesso a canais privilegiados dos principais bancos portugueses, negociamos com eles as melhores condições possíveis de forma a conseguirmos o crédito habitação com a TAEG mais baixa possível.

A DS CRÉDITO FUNCHAL já ajudou centenas de pessoas a poupar, transferindo o seu Crédito Habitação.

APRESENTAMOS O CASO DA FAMÍLIA GOUVEIA: OBTEVE UMA POUPANÇA DE 956€/ANO

Esta família tinha um crédito habitação de 180.000 €, com um prazo de 35 anos e um Spread de 2%. Por mês, esta família pagava 596,27 € de prestação. Com a intervenção da DS CRÉDITO FUNCHAL, negociou-se este crédito com outra instituição bancária, passando de um spread de 2% para 1,1%, ficando a pagar de prestação 516,57 €. Trata-se de uma poupança de 79,72 euros todos os meses, representado uma poupança anual de 956,64 €.

No final do contrato, ( 35 anos), a família Gouveia irá poupar 33.485,27€

DICA DS CRÉDITO FUNCHAL:

Todas as famílias que tenham um spread superior a 1.1% deverão solicitar uma análise sem qualquer compromisso. Isto não tem qualquer custo para o cliente. Muitas são as soluções de poupança disponíveis, o mais importante é mesmo informar-se e pedir ajuda a um especialista, para que possa começar já a poupar.

Vitor Freitas e André Freitas, Diretores Agência DS CRÉDITO FUNCHAL, especialista na área da Intermediação de Crédito e Consultoria.

DS CRÉDITO FUNCHAL

Avenida do Amparo nº14

Edifício Concórdia Blº A loja B

9000-783 Funchal

Contactos: 291638148 / 961368053 Email: [email protected]

https://www.facebook.com/dscreditofunchal/