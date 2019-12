A ‘Delícia de Panettone’ junta-se à nossa maravilhosa lista de sobremesas... já experimentou?

No Sabores d’Itália do Caniço Shopping, a gastronomia italiana é rainha, com pratos verdadeiramente fantásticos, mas e o que dizer das nossas sobremesas igualmente saborosas e agora com uma deliciosa novidade?

As nossas sobremesas são todas caseiras, confeccionadas com os melhores produtos e ingredientes. Uma verdadeira tentação para acabar da melhor forma a sua refeição!

Não deixe de provar então a pannacotta de frutos vermelhos, bem como o nosso brownie sem farinha, o cheesecake de Nutella com limão, o tiramisu, a mousse de chocolate, a pannacotta de amêndoa e a cassata de amêndoa e, para que tenha um verão ainda mais doce na nossa companhia, apresentamos a delícia de Panettone, sobremesa feita com base no bolo italiano Panettone e com nutella e avelã caramelizada. Consegue resistir?

Com esta lista, julgamos que já encontrou mais motivos para visitar-nos! Difícil será escolher e esperar até ao fim da refeição!

Aguardamos a sua visita!

Sabores D’Itália do Caniço Shopping

Telefone: 291 936 267

Facebook