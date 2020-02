A Camioneta vai ao Teatro” garante muita animação e humor, nos próximos sábado e domingo, no Forum Madeira!

Este sábado e domingo, a animação matinal no Forum Madeira, que é já essencial para uma entrada com muita animação e boa-disposição nos dias de fim-de-semana, estará a cargo da energizante equipa teatral da Flow.

A equipa descreve o teatro que tomará lugar nos próximos sábado e domingo: “Sabem alguns contos tradicionais? Vamos falar deles! Talvez de todos, talvez um pouco de cada um ou então apenas algumas ideias! Baralhados? Nós também e, por isso, precisamos da vossa ajuda e presença para descortinar a mais confusa história de que já ouviram falar!”

Será certamente uma atividade divertida para toda a família! Gargalhadas, boa disposição e trabalho de equipa é a proposta do Forum Madeira e da equipa de animação da Flow para animar as manhãs dos dias 22 e 23 de fevereiro na Praça Central do Forum Madeira.

Não perca a oportunidade de soltar as primeiras gargalhadas das manhãs do seu fim-de-semana com esta muito original e animada produção teatral!